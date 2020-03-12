İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısı ile program düzenlendi.



Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, şiirler ve oratoryonun gösterisinden sonra İstiklal Marşı'nı en iyi okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa, Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı İlhan Cansever, Pazaryeri İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, Bilecik İl Genel Meclis Üyeleri, kurum ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK