İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısı ile program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısı ile program düzenlendi.


Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, şiirler ve oratoryonun gösterisinden sonra İstiklal Marşı'nı en iyi okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa, Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı İlhan Cansever, Pazaryeri İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, Bilecik İl Genel Meclis Üyeleri, kurum ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK

Mehmet Akif Ersoy, Pazaryeri, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmadı Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:22:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]