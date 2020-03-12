İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü

6 saat önce

Erzurum'un İspir ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendiİspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü, System.String[]

Erzurum'un İspir ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi

İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Ziya Paşa Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Arzu Mazlum, İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini anlatarak, "İstiklal Marşı, vatanımızın bekası uğruna kahramanca mücadele eden milletimizin ezelden ebede hür yaşaması demektir." dedi.

Program, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan tiyatro ve çeşitli gösterilerle sona erdi.

Programa, İspir Kaymakamı Faruk Erdem, İspir Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Saffet Eltaş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sertkaya, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fazilet Dağcı Çığlık, İspir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi

Son Dakika Haberleri
00:42 DHA YURT BÜLTENİ - 23
00:39 Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır (3)
00:38 Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da öğrenciler otogarlara akın etti - 2
00:38 Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da öğrenciler otogarlara akın etti - 3
00:38 Adana'da üniversiteliler, otogara akın etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 00:46:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]