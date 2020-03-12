İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Politika İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstiklal Marşı'nın, vatanın ve istiklalin tehlikeye düştüğü bir zamanda, milletin umudunu, azmini, cesaretini ve kararlılığını perçinleyen, bugününü ve yarınlarını inşa edecek ideali ortaya koyan büyük bir inancın sembolü olduğunu bildirdi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstiklal Marşı'nın, vatanın ve istiklalin tehlikeye düştüğü bir zamanda, milletin umudunu, azmini, cesaretini ve kararlılığını perçinleyen, bugününü ve yarınlarını inşa edecek ideali ortaya koyan büyük bir inancın sembolü olduğunu bildirdi.

Erbaş, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kahraman milletin, vatanı, değerleri ve özgürlüğü uğruna ortaya koyduğu destansı mücadeleyi ve bağımsızlık ruhunu en veciz şekilde anlatan İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünün idrak edildiğini anımsatan Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal Marşımız, vatanımızın ve istiklalimizin tehlikeye düştüğü bir zamanda, milletimizin umudunu, azmini, cesaretini ve kararlılığını perçinleyen, bugününü ve yarınlarını inşa edecek mefkureyi ortaya koyan büyük bir inancın sembolüdür. Bu cennet vatanda millet olarak hep birlikte aynı ideali paylaşmanın, medeniyetimize, milletimize ve geleceğimize kast eden dahili ve harici düşmanlara karşı güçlü bir mücadelenin ifadesidir. Bu itibarla, yüce dinimiz İslam'ın şiarı ezanımıza, istiklalimizin simgesi bayrağımıza, bağrında değerlerimiz yolunda nice hatıralar taşıyan aziz vatanımıza karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmek ve bu değerleri koruyacak ve yaşatacak bir bilince sahip olmak her birimiz için tarihe, bugüne ve istikbale dair en büyük sorumluluktur. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşımızın TBMM tarafından kabulünün yıl dönümünde, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, başta milli mücadelenin aziz şehitleri olmak üzere tüm şühedayı ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Cenab-ı Hak'tan milletimizi ve memleketimizi her türlü tehlike ve kötülüklerden muhafaza buyurmasını ve ilelebet payidar kılmasını niyaz ediyorum."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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