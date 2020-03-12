İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin sunumların yapıldığı programda, öğrenciler tarafından Mehmet Akif'in şiirleri okundu. İlçe genelinde düzenlenen şiir, makale ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe, Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cihan Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Uzundağ, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:14 Kaynak: AA
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