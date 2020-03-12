İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü

Balıkesir'in Manya ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Balıkesir'in Manya ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı. Müftülük Toplantı Salonu'ndaki programda, İstiklal Marşı'nın doğuşu ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan konuşmalar ve şiirlere yer verildi. Manyas İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Nurullah Temur, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Program, ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda birincilikleri elde eden, ilkokullarda Rümeysa Demiralay, ortaokullarda Setenay Sayın, liselerde de Ece Abakay'a ödülleri, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya tarafından verildi. Dereceye giren diğer öğrenciler de ödüllerini törende hazır bulunan protokol üyelerinden aldı. Etkinliğe, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, Emniyet Amiri Enes Dündar ile kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil ilan edilecek

Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti

Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı

Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti