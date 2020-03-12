İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü

6 saat önce

Edirne'de, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü, System.String[]

Edirne'de, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.


Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemaleddin Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sosyal Bilimler Lisesi Tarih Öğretmeni Kamil Andıç, törende yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını Milli Mücadele'ye adadığını söyledi.

Anadolu'da açılan Milli Mücadele bayrağı altına ilk koşanlardan birinin Mehmet Afik Ersoy olduğunu belirten Andıç, "Bir bahar günü, serin bir akşamüzeri Ankara'ya varan Mehmet Akif, hiç vakit kaybetmeden doğruca bir ulusun kaderinin tayin edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yolunu tuttu. Acı ve ıstırap dolu bu çetin günlerde, canından çok sevdiği Türk ulusunun yanındaydı. Akif, Ankara'ya varır varma işe vatanın bağımsızlığı için kolları sıvamakla başladı. Halkı, milli mücadele sancağı altında birleşmeye çağırdı." şeklinde konuştu.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Öte yandan, Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri bir program sundu.

Törene, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Adem Yelmen, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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