İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla vatan şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, "İstiklal ve istikbalimizin ebedi teminatı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 99'uncu yılında vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.