İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla vatan şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla vatan şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, "İstiklal ve istikbalimizin ebedi teminatı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 99'uncu yılında vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
18:38 Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle WTO Bakanlar Konferansı iptal edildi
18:36 Samsun Valisi Osman Kaymak: "Kentimizde şu ana kadar bir koronavirüs teşhisi yok"
18:36 Sarar çiftinin evindeki soyguna ilişkin dava
18:35 - Resulayn'daki saldırıda 1 asker şehit oldu
18:35 Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 18:40:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]