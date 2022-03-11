İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı

11.03.2022 10:07
İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı

Kızılcahamam'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kızılcahamam'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe öğrenciler de katıldı. Yürüyüşün ardından Türk bayrağı açılarak İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Acar, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılının Kızılcahamam'da çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşü de bu etkinliklerin oldukça anlamlı bir parçası. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek aziz şehitlerimizi ve şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum. Etkinliklerimizin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Hakkari'de İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenledi Hakkari'de İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenledi 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' sergi tırı Çankırı'da 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' sergi tırı Çankırı'da

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Kızılcahamam, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Akşener, canlı yayında İmamoğlu'nun ricasını İstanbullularla paylaştı
09:35 Türk eşine kavuşan Ukraynalı Snizhana anlattı: Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı!
09:41 Savaşın 16. gününde Rus ordusundan yeni hamle! Dnipro ve Lutsk kentlerine saldırıldı
09:39 İstanbul'da kar yağışı devam ediyor! AVM'ler 12:00'da açılacak 19:00'da kapanacak
09:37 Avrupa macerası Süper Lig'den çok başka oldu! Galatasaray, istatistik lideri oldu
09:20 Hakkari'de düğün ve taziyeler için yeni karar: Düğünler bir güne inerken takılar kaldırılıyor
09:25 Kılıçdaroğlu, Çubuk davasında şikayetini geri çekti: Çocukları korumak siyasilerin görevi
09:16 Faslı Meriem, kimsesizlikten taburcu olamıyor! Hastane masrafı 1 milyonu aşmış durumda
09:15 Konya'da sır ölüm! Yabancı uyruklu şahıs, evinde bıçaklanmış olarak bulundu
09:11 Canlı yayında heyecanlı dakikalar! Kerem'in şutu stüdyoyu "Gol" sesleriyle inletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 10:13:43. #1.12#
SON DAKİKA: İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement