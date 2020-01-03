İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan hakem maçı durdurdu - Son Dakika

Amasya'da oynanan liseler arası futbol karşılaşmasında penaltı atışları yapılırken yakın bölgedeki okuldan İstiklal Marşı okunmaya başlayınca karşılaşmanın hakemi Ömer Karakaya penaltı atışlarını durdurup, futbolcularla birlikte saygı duruşuna geçti.

Maçın hakemi Ömer Karakaya'nın bu hareketi sahada biran şaşkınlığa neden olsa da daha sonra sahadaki futbolcular, idareciler ve karşılaşmayı izleyen taraftarlar saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı bittikten sonra maçın hakemi Ömer Karakaya sahadaki futbolcular tarafından dakikalarca alkışlandı.

(Umut Yeşilyurt/İHA)