İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan filmi Bağcılar'da 150 bin kişi izledi - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan filmi Bağcılar'da 150 bin kişi izledi

16.03.2022 13:21
İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan filmi Bağcılar'da 150 bin kişi izledi

Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma sürecini anlatan "Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak" belgesel filmini, gösterildiği ilçedeki okullarda bir günde 150 bin kişi izledi.

Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma sürecini anlatan "Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak" belgesel filmini, gösterildiği ilçedeki okullarda bir günde 150 bin kişi izledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı etkinlikleri kapsamında Bağcılar'da geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi. Bu amaçla TBMM himayelerinde Bağcılar Belediyesi ve Gönül Bağı Platformu tarafından hayata geçirilen "Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak" adlı drama belgesel filmi, ilçedeki okullarda gösterildi.

İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini ve o dönemin zorluklarını anlatan filmi, öğrenciler öğretmenleriyle sınıflarında izledi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da, filmin gösterildiği Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki etkinliğe katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, filmin çok önemli değerlere vurgu yaptığını belirterek, "Bizler onların anısını yaşatacağız, sizler gelecek nesiller olarak inşallah bir daha İstiklal Marşı yazdırmayacak yeni nesilleri inşa edeceksiniz." ifadesini kullandı.

Gün boyu süren gösterimlerde yapımcılığını İbrahim Yasan, yönetmenliğini ise Ömer Faruk Karacan'ın üstlendiği filmi 150 bin kişi izledi.

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Bağcılar Belediyesi, İstiklal Marşı, Hisarcık, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan filmi Bağcılar'da 150 bin kişi izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan filmi Bağcılar'da 150 bin kişi izledi - Son Dakika
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