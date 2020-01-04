İstiklal Marşı okununca penaltı atışları durdu - Son Dakika
Son Dakika Spor İstiklal Marşı okununca penaltı atışları durdu - Son Dakika Spor

İstiklal Marşı okununca penaltı atışları durdu

6 saat önce

Amasya'da düzenlenen Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda, 12 Haziran Anadolu Lisesi ile Merzifon Mithatpaşa Mesleki Ticaret Lisesi karşı karşıya geldi.

İstiklal Marşı okununca penaltı atışları durdu, System.String[]

Amasya'da düzenlenen Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda, 12 Haziran Anadolu Lisesi ile Merzifon Mithatpaşa Mesleki Ticaret Lisesi karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın sonunda iki takım birbirine üstünlük sağlayamayınca penaltı atışlarına gidildi. İki takım arasında karşılıklı yapılan penaltı atışları sırasında futbol sahasına yakın olan Borsa İlköğretim Okulunda İstiklal Marşı okunmaya başlandı. Futbol maçının hakemi Ömer Karakaya, penaltı atışlarını durdurarak, futbolcularla birlikte saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından futbolcular, idareciler ve taraftarlar maçın hakemi Ömer Karakaya'yı alkışladı.


Karşılaşma sonucunda penaltı atışları ile rakibini yenen 12 Haziran Anadolu Lisesi finale yükseldi.


Anadolu Lisesi, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:23 
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