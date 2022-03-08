"İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergi tırı, Konya'da - Son Dakika
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"İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergi tırı, Konya'da

08.03.2022 20:46

Milli Eğitim Bakanlığının, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'ye katılmak amacıyla İstanbul'dan Anadolu'ya geçip halkı destek olmaya davet edişinden esinlenilerek oluşturulan "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergi tırı, Konya'ya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığının, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'ye katılmak amacıyla İstanbul'dan Anadolu'ya geçip halkı destek olmaya davet edişinden esinlenilerek oluşturulan "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergi tırı, Konya'ya geldi.

İlk durağı İstanbul'dan yola çıkan sergi tırı, Kültürpark'ta düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Ali Ece, yaptığı konuşmada, serginin 3 ilde daha ziyaret edilebileceğini söyledi.

Uzun süren araştırma, tasarım ve üretim çalışmalarıyla serginin hazırlandığını belirten Ece, "Milli Mücadele ruhunu yaşatmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sergide Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı temalı 59 eser yer alıyor. Bu 59 eser, 593 eserin arasından 10 bölgeden seçilerek geldi." dedi.

Açılışa, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Yükseköğretim Kurumları ile İlişkiler Daire Başkanı Bekir Şirin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Okan Tekkalan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende, Özel Gençler Mehter Takımı gösteri sundu.

Konya'dan sonra Afyonkarahisar, Kastamonu ve Çankırı'yı ziyaret edecek tır, İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart'ta Ankara'ya ulaşacak.

Öğrencilere Mehmet Akif Ersoy anlatıldı

Program kapsamında Zindankale Kültür Merkezi Süleyman Şah Salonu'nda da söyleşi düzenlendi.

Daire Başkanı Bekir Şirin, programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, milli ve manevi değerlere bakışı, İstiklal Marşı'nın yazım süreci ve döneme dair yaşananları, Akif'in eserlerinde yer alan şiir ve metinlerden kesitleri dinleyicilere aktardı.

İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy sergi tırı, Konya'da
İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy sergi tırı, Konya'da
İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy sergi tırı, Konya'da

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' sergi tırı, Konya'da - Son Dakika


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