"İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergisi törenle açıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un hatırasını yaşatma gayret içinde olduklarını belirterek, "Akifimizi Anadolu'da çocuklarımıza yeniden hatırlatmak, onun Safahat'ını yeniden cümle cümle, mısra mısra, kelime kelime zihinlerde, gönüllerde inşa etmek, bizim üzerimize manevi bir sorumluluk." dedi.

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'ye katılmak amacıyla İstanbul'dan Anadolu'ya geçişinden ve Anadolu'nun birçok şehrini gezerek halkı Milli Mücadele'ye destek olmaya davet edişinden esinlenilen "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" temalı sergi tırı, Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Merkez Kampüsü'nde ziyarete açıldı.

"Anadolu Yolunda Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet" temalı sergide, Türkiye'nin dört bir yanındaki Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarındaki kursiyerlerin Mehmet Akif Ersoy'dan esinlenerek minyatür, hat, tezhip, keçe, ebru gibi tekniklerle yaptıkları 593 el işi eser yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, gençlere Mehmet Akif'in "Safahat" adlı eserini okumalarını önererek, "Çünkü Akifimiz hep Kur'an'ı, sünneti ve mazlumların sesi olmayı, zalimlere dik durmayı ve vatanı, milleti, bayrağı, emaneti hep merkeze almış. Biz onu okuduğumuzda adeta kendimizi görürüz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Mehmet Akif'in aziz hatırasını yaşatmak için çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Akifimizi Anadolu'da çocuklarımıza yeniden hatırlatmak, onun Safahat'ını yeniden cümle cümle, mısra mısra, kelime kelime zihinlerde, gönüllerde inşa etmek, bizim üzerimize manevi bir sorumluluk." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, sergi tırının hayırlı yolculuklarla nice güzel mekanlara ulaşmasını temenni etti.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy da sergi tırının ziyaret edeceği kentlere dikkati çekerek, "Bu iller, bir şair ve fikir adamı olan dedem, vatanı işgal edilirken evine çekilmek ve ağlamak yerine Anadolu'ya geçti. Ankara'ya geldi. Ardından görevli olarak Meclisimiz tarafından bir irşad heyeti, aydınlatma heyetiyle beraber gittiği her yerde insanımızı Milli Mücadeleye çağırdı. Vaazlar verdi. Yüreğinden kopan vaazları Eşref Edip'le beraber kaleme aldılar. O vaazlar bugün bizlere ulaştı." diye konuştu.

Programda, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili tiyatro oyunu gösterimi ve müzik dinletisi sunuldu.

Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz tarafından Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy'a murakka tekniği ile basılan Osmanlıca İstiklal Marşı kitabı ve diploması hediye edildi.

Sergi tırı, İstanbul'un ardından yarın yola çıkarak Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Burdur, Konya, Kastamonu ve Çankırı'yı ziyaret ederek, İstiklal Marşı'nın kabul ediliş yıldönümü olan 12 Mart'ta Ankara'ya ulaşacak.