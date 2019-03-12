Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşına Saygı Tekerlekli Sandalyeden Ayağa Kaldırdı

İstiklal Marşına Saygı Tekerlekli Sandalyeden Ayağa Kaldırdı

36 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan bedensel engelli Kazım Duman, İstiklal Marşı okunurken tekerlekli sandalyeden ayağa kalkarak gözyaşları ile okunan marşa eşlik etti.

İstiklal Marşına Saygı Tekerlekli Sandalyeden Ayağa Kaldırdı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan bedensel engelli Kazım Duman, İstiklal Marşı okunurken tekerlekli sandalyeden ayağa kalkarak gözyaşları ile okunan marşa eşlik etti.

Çiçekdağı İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde ikamet eden Duman, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen seçim bürosu açılışına katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın anons edilmesiyle yanında bulunan kişinin kollarından tutarak ayağa kalkan Duman'ın davranışı sosyal medya hesaplarında ilgi ile takip edildi.

Program sonunda açıklamada bulunan bedensel engelli Duman, yüzde 100 oranında engelli olduğunu anlattı.

Duman, "Ayağımdan felç oldum. Yüzde 100 engelliyim. Kanser hastasıyım. İlçe Belediye Başkanını desteklemeye geldim. İstiklal Marşını duyunca duygulandım. Ağladım. Normalde ayağa iki kişi ile zor kalkıyorum. İstiklal Marşını duyunca tek başıma kalkabildim. Hasta olduğumda Belediye Başkanımız bize yardımcı olmuştu. Engelleri kaldırdı" dedi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:08 Kaynak: İHA

Kırşehir, Çiçekdağı, Güncel
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