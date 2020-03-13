İstiklal Marşını bu kez veliler söyledi, çocuklar dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşını bu kez veliler söyledi, çocuklar dinledi - Son Dakika

İstiklal Marşını bu kez veliler söyledi, çocuklar dinledi

6 saat önce

ERZURUM'un işgalden kurtuluşunun 102'nci ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla, Kültür Kurumu İlkokul'nda düzenlenen programda bu kez veliler İstiklal Marşı'nı okudu, çocukları ise dinledi.

İstiklal Marşını bu kez veliler söyledi, çocuklar dinledi, System.String[]

ERZURUM'un işgalden kurtuluşunun 102'nci ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla, Kültür Kurumu İlkokul'nda düzenlenen programda bu kez veliler İstiklal Marşı'nı okudu, çocukları ise dinledi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu İlkokulu öğretmenlerinden Nurcan Demirci'nin hazırlayıp sunduğu programda öğrenciler, giydikleri ay-yıldızlı tişört ve ellerindeki bayraklarla çalan 'Bayrak Marşı'nda küçük bir gösteri yaptılar. Daha sonra sahneye çıkan veliler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Duygulu anların yaşandığı etkinlikte bu kez çocuklar velilerini tebrik etti.

Vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel günlerinden birini yaşadıklarını söyleyen Kültür Kurumu Öğretmeni Nurcan Demirci, "Bugün iki mutluluğu birden yaşıyoruz. Erzurum'un işgalden kurtuluşunun 102'nci, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıldönümü sebebiyle program hazırladık. Bugün biraz değişik bir çalışma yapmak istedik. Her zaman çocuklarımıza marşı okutuyorduk, bu kez velilerimiz marşı okuyarak çocuklarına örnek oldular" diye konuştu.

Erzurum'un kurtuluşu ve İstiklal Marşı'nın kabulü sebebiyle okulun düzenlediği etkinlikte diğer velilerle birlikte sahneye çıkan Albay Hakan Yazgan ise, "Çok güzel bir duygu. Hem bizim hem de çocuklarımız için unutulmaz bir gün oldu" dedi.


Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar

Son Dakika Haberleri
17:32 Samsun'da TSK Mehmetçik Vakfı'ndan mevlit
17:32 Uşak'taki okullarda virüs önlemi alınmaya başladı
17:32 Osmaniye Belediyesine ait bazı tesisler koronavirüsüne karşı geçici olarak kapatılıyor
17:32 Adıyaman'da uyuşturucu hap operasyonu
17:32 Kırklareli'nden kısa kısa

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 17:35:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Marşını bu kez veliler söyledi, çocuklar dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]