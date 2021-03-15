'İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girdiler - Son Dakika

12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 100. yılında Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Valiliği "İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında lise kategorisinde Çan'ı temsil eden öğrencilerden Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi öğrencisi Halil Bal birinci ve Çan Fen Lisesi öğrencisi Esma Şaka üçüncü oldu. Vali İlhami Aktaş, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" münasebetiyle İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren Biga İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Şevval Köse, Merkez Gazi Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Miray Çolak, Biga Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Tuna Orçen, Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Halil Bal ve Merkez İbrahim Bodur Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Efe Altu ile bir süre görüşerek sohbet etti. İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik eden Vali İlhami Aktaş, öğrencileri ödüllendirdi. Çanakkale Valiliğinde düzenlenen ödül törenine Çanakkale Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Müdürü Nazmi Yürük de katıldı. - ÇANAKKALE