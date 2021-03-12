"İstiklal Marşının 100. Yılı" İstiklal Marşı okunarak kutlandı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükşehir bürokratları belediye binası önünde İstiklal Marşı okudu.

Törende Başkan Zeydan Karalar'a, 80'li yılların başında İstiklal Marşı'nın yazılışı anısına basılmış olan ve üzerinde İstiklal Marşı'nın iki kıtasıyla, Mehmet Akif Ersoy'un resmi bulunan kağıt para hediye edildi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle, bürokratlarıyla birlikte ve CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un da katılımıyla İstiklal Marşı okuyan Başkan Zeydan Karalar, günün anlam ve önemine binaen şunları söyledi:

"17 Şubat 1921'de, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği, bağımsızlık mücadelesinin verildiği bir zamanda TBMM'de okunan ve duygu seli oluşturarak ayakta alkışlanan İstiklal Marşı'nın, yine TBMM tarafından 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı olarak kabul edilmesinin üzerinden bugün tam 100 yıl geçti.

Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı, tıpkı bayrak gibi, milletin en önemli simgelerinden biridir.

Kurtuluş Savaşı sürerken, mücadele ruhunu güçlendirmek, milletin ve ordunun şevkini artırmak amacıyla Maarif Vekaleti'nce 1921 yılında düzenlenen güfte yarışmasına son katılım tarihi olan 23 Aralık 2021'e kadar 724 eser katılmış, ancak yapılan değerlendirmede içlerinde İstiklal Marşı olabilecek bir esere rastlanmamıştır.

Bu yarışmaya katılmayan Mehmet Akif Ersoy, daha sonra Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey'in kendisine yazdığı devlet mektubunun ardından fikrini değiştirdi ve Ankara'da Türk Ordusu'na hitap ettiği şiiri yazdı, bakanlığa teslim etti.

Mehmet Akif Ersoy şiirinde Milli Mücadele'nin kazanılacağına inancını, Türk askerinin yiğitliğine, cesaretine ve canını hiçe saymasına güvenini, Türk Ulusu'nun bağımsızlığa, yurduna ve inançlarına bağlılığını dile getirerek, Kurtuluş Savaşı ruhuna son derece uygun ve okuyanın, düşman işgalini sona erdirmeye yönelik kararlılığı perçinleyecek düşüncelerini dile getirmiştir.

Ön elemeyi geçen yedi şiir 12 Mart 1921'de Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığını yaptığı TBMM oturumunda tartışmaya açıldı. Mehmet Akif Ersoy'un şiiri meclis kürsüsünde Hamdullah Suphi Bey tarafından okundu. Şiir okunduğunda milletvekilleri büyük bir heyecana kapıldı. Mehmet Akif Ersoy'un şiiri coşkulu alkışlar eşliğinde İstiklal Marşı olarak kabul edildi." - ADANA