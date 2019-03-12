Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşının Kabulü Düzenlenen Etkinliklerle Kutlandı

İstiklal Marşının Kabulü Düzenlenen Etkinliklerle Kutlandı

1 saat önce

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi Niğde'de de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İstiklal Marşının Kabulü Düzenlenen Etkinliklerle Kutlandı, System.String[]
İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi Niğde'de de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi tarafından İl kültür Merkezinde İstiklal Marşı okunup kabulünün tarihçesinin anlatıldığı etkinlikte İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'da anıldı.

Düzenlenen etkinliğe Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Sayı duruşu ve istiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine değinen konuşmanın ardından her bir mısrasını farklı kişilerin okuduğu "Niğde İstiklal Marşı'nı Okuyor" isimli video gösterimi gerçekleştirildi.

Video gösteriminin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan "Milletin İstiklali" Oratoryosu izleyicilere sunuldu.

Düzenlenen programının sonunda Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek ve birlikteliğindeki protokol üyeleri, oratoryoyu hazırlayan öğrencileri tek tek tebrik ederek; yine öğrenciler tarafından hazırlanan "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu resim sergisini gezdiler. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:41 Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Türkiye, Niğde, Güncel
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