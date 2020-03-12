İstiklal Marşının Kabulü'nün 99. Yıldönümü Didim'de kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşının Kabulü'nün 99. Yıldönümü Didim'de kutlandı - Son Dakika

İstiklal Marşının Kabulü'nün 99. Yıldönümü Didim'de kutlandı

7 saat önce

Aydının Didim ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliği Didim'de düzenlenen törenle kutlandı.

İstiklal Marşının Kabulü'nün 99. Yıldönümü Didim'de kutlandı, System.String[]

Aydının Didim ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliği Didim'de düzenlenen törenle kutlandı.


12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı, Didim Atatürk İlkokulu tarafından Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Programa Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, kurum müdürleri, Oda başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Atatürk ilkokulu öğretmeni Dilek Pehlivanoğlu gerçekleştirdi. Pehlivanoğlu Kurtuluş Savaşının kazanılması ve TBMM'nin açılmasından sonra ülkenin birlik ve beraberliğin sağlanması, Kurtuluş Savaşı kahramanların unutulmaması ve milli ruhun oluşturulması amacıyla şiir yarışması düzenlendiğini belirtti. Düzenlenen şiir yarışmasında M. Akif Ersoy'un yazdığı şiirin birinci olduğunu ve ardından bu şiirin Milli Marş ilan edildiğini kaydetti.


Ardından İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda il ve ilçede dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. Ardından Atatürk İlkokulu ana sınıfı öğrenci ve ilçe birincisi Metin Poyraz Purgaç İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından ilçe protokolü ile daire müdürlerinin birlikte İstiklal Marşı'nı seslendirdiği slayt gösterisi izlettirildi. Kutlamada İstiklal Şairi M. Akif Ersoy'un hayat hikayesi de konuklara anlatıldı. Okul öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'nı anlatan şiirli anlatım sahnelendi. - AYDIN

Mehmet Akif Ersoy, Akif Ersoy, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:06 Kaynak: İHA
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