İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Bünyan ilçesinde İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.

İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Bünyan ilçesinde İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.

Bünyan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, Bünyan Sosyal Yaşam Merkezinde yapıldı.

Programa Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Belediye Başkan Vekili Erol Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşma yapıldı. Seslendirilen şiir ve sahnelenen oratoryolar beğeniyle izlendi.

Milli şair Ersoy'un şiirlerinin seslendirildiği programın sonunda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif temasıyla Bünyan genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Lisesi, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:26 Kaynak: AA
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