Beyoğlu'nda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif sergisi - Son Dakika

Beyoğlu'nda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif sergisi

11.03.2021 16:19

Beyoğlu'nda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif sergisi Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın 100'üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan resim sergisi düzenledi.

Beyoğlu'nda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif sergisi

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın 100'üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan resim sergisi düzenledi.

İstiklal marşının kabulünün 100'üncü yıl dönümünde Beyoğlu Belediyesi Taksim'de İstiklal Caddesi'nde resim sergisi düzenledi. Sergide İstiklal Marşının tarihi sürecini anlatan ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan 28 fotoğraf yer aldı.

Serginin açılışına Kaymakam Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin açılışı sırasında açıklamalarda bulunan Haydar Ali Yıldız, "İstiklal Marşımızın kabulü yıl dönümü olması nedeni ile Mehmet Akif'i anma programı gerçekleştiriyoruz. Bu topraklarda varoluş mücadelemizin hikayesi İstiklal marşımızın ilk cümlesidir Korkma! Şairler bir toplumun ruhunu, medeniyet müktesebatını ve sosyal psikolojisini taşırlar. Şu anda bulunduğumuz cadde İstiklal Marşı'mızın da ismi olan istiklal caddesi. İstiklalimizin sembolü olan bir caddede milli mutabakat metni olan İstiklal marşımızın 100'üncü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın o zor yıllarını, istiklal ruhumuzu, bu milletin bütün tarihi hikayesini anlatan metni İstiklal Marşı'mızda bulabiliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bütün siyasi partiler tam mutabakatıyla 2021 yılı 100. yıl münasebetiyle İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildi. Bizler de Beyoğlu Belediyesi olarak bu anlayışla bu tarihi sorumluluğumuzun bilinciyle Akif'i, İstiklal Marşı'nın 100. yılı olması nedeni ile İstiklal Caddesi'nde anmak istedik" şeklinde konuştu.

Beyoğlu'nda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif sergisi
Beyoğlu'nda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif sergisi
Beyoğlu'nda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif sergisi
Beyoğlu'nda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif sergisi
Beyoğlu'nda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif sergisi
Beyoğlu'nda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif sergisi
Beyoğlu'nda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif sergisi
Beyoğlu'nda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif sergisi
Beyoğlu'nda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif sergisi
Beyoğlu'nda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif sergisi
Beyoğlu'nda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif sergisi

Beyoğlu Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Beyoğlu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Beyoğlu'nda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif sergisi - Son Dakika


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