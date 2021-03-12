İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip

12.03.2021 11:20

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Cizre Belediyesi'nin desteğiyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı klip büyük bir beğeni topladı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Cizre Belediyesi'nin desteğiyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı klip büyük bir beğeni topladı.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cizre Belediyesi'nin desteğiyle öğretmenler, öğrenciler, kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları, ilçenin çeşitli mekanlarında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirerek bir klip hazırladı. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye'nin sosyal medya hesabından paylaşılan klip, büyük beğeni topladı.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Cizre'nin tarihi yerlerinden o günkü mücadele ruhunu yaşatmak adına İstiklal Marşı'nı öğrenciler, öğretmenler, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerimiz ile beraber coşku ile okuduklarını söyledi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Şırnak, Cizre, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip - Son Dakika


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