Soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudular - Son Dakika
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Soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudular

13.03.2022 02:07

Soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudular Bakırköy'de yağan kar ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıldönümünde polis merkezi önünde saygı duruşunda bulundu.

Soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudular

İSTANBUL - Bakırköy'de yağan kar ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıldönümünde polis merkezi önünde saygı duruşunda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümünde Bakırköy Osmaniye Polis Merkezi Amirliği önünde toplanarak saygı duruşunda bulundu.

Polis merkezi önünde toplanan kalabalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşını okudu. İstiklal Marşını okuyan çocuğa vatandaşların eşlik ettiği o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstiklal Marşı, Polis Merkezi, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudular - Son Dakika


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