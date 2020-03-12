İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümü - Son Dakika

İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümü

Sivas'ın Zara ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen programda, öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro oyunu sahnelendi, sinevizyon gösterimi yapıldı. İstiklal Marşının 10 kıtası şiir olarak, ilk iki kıtası da farklı bestelerde koro halinde okundu. İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programa, Zara Kaymakam Vekili Hasan Meşeli, Belediye Başkan Vekili Uğur Gürsoy, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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