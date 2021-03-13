İstiklal Marşının kabulünün yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

İstiklal Marşının kabulünün yıl dönümü kutlandı

13.03.2021 12:36
İstiklal Marşının kabulünün yıl dönümü kutlandı, System.String[]

İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümü, Konak Meydanı'nda düzenlenen programla kutlandı.

İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümü, Konak Meydanı'nda düzenlenen programla kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nı İzmirliler ile birlikte okuyan Başkan Soyer, İzmir'den yüreği vatan aşkıyla çarpan tüm vatandaşlara selam gönderdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümünü Konak Meydanı'nda düzenlediği etkinlikle kutladı. Her cuma İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosunun meydanda çaldığı İstiklal Marşı, bu kez yine aynı saatte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, belediye bürokratları ve İzmirlilerin eşliğinde coşkuyla okundu.

Kortej İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosunun marşları eşliğinde Kemeraltı'ndan Konak Meydanı'ndaki İzmir Valiliği önüne geldi. Burada konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstiklal Marşı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik, beraberlik ve bağımsızlığının sembolü olduğunu hatırlatarak, "İşgali ile Kurtuluş Savaşı'nı başlatan, kurtuluşu ile bağımsızlığın simge kenti güzel İzmir, başı dik ve özgür yaşama kararlılığından hiç vazgeçmedi. Büyük kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle, 'bir daha üzerine hiçbir kirli ayağın basamayacağı kutsal bir toprak' olan İzmir'den, yüreği vatan aşkıyla çarpan tüm yurttaşlarımıza selam olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahraman şehitlerini ve 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın'; diyen, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u, saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. - İZMİR

İstiklal Marşının kabulünün yıl dönümü kutlandı
İstiklal Marşının kabulünün yıl dönümü kutlandı
İstiklal Marşının kabulünün yıl dönümü kutlandı
İstiklal Marşının kabulünün yıl dönümü kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı, Konak Meydanı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşının kabulünün yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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