İstiklal Marşının yazım süreci canlandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşının yazım süreci canlandırıldı - Son Dakika

İstiklal Marşının yazım süreci canlandırıldı

14 dakika önce

ANKARA'da, Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri tiyatro ekibi, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü'nün 99'uncu yıldönümünde, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme alma sürecini canlandırdı.

İstiklal Marşının yazım süreci canlandırıldı, System.String[]

ANKARA'da, Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri tiyatro ekibi, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü'nün 99'uncu yıldönümünde, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme alma sürecini canlandırdı.

Altındağ Hamamönü Taceddin Dergahında düzenlenen açık hava tiyatro etkinliğine, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, gazete satıcısı 2 çocuğun Hamamönü sokaklarında İstiklal Marşı'nın yazımı ile ilgili çağrıyı yapmasıyla başladı. Ardından, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı süreç canlandırıldı. Altındağ Belediyesi'nin destekleriyle sahnelenen oyun, büyük beğeni topladı.

Vali Şahin, etkinlik sonrası tiyatro ekibine teşekkür ederek, "Mehmet Akif'in burada bu mekanda anılıyor ve yad ediliyor olması ayrı bir anlam taşıyor" dedi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, "Gençlik Merkezlerimize üye olan bu gençler oyunu çok güzel sergilediler. Milletçe bir kez daha o günlere döndük. İstiklal Marşı'nın yazılmış olduğu 99 yıl öncesinde ki o günlere tekrar döndük. Mehmet Akif'i çok iyi anlamamız gerekiyor. 99 yıl önce İstiklal Marşı'nı yazdığı o ruhu ve günleri asla unutmamak gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Protokol görüntüleri

-2 çocuğun İstiklal Marşı'nın yazımı ile ilgili sokakta çağrı yapması

-Açık hava tiyatro sahnesinden görüntü

-Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:  Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,


Mehmet Akif Ersoy, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında yok ettiğini savundu

Son Dakika Haberleri
16:02 DİYARBAKIR Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı
16:02 8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü itiraf etti, gömdüğü yerde kazı başlatıldı (2)
16:02 Sokak hayvanlarına 24 saat sağlık hizmeti
16:02 IKBY'de taziye merasimine katılan 10 kişi korona virüs şüphesiyle karantinada
16:02 Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 16:04:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Marşının yazım süreci canlandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]