İstiklal Marşının yazım süreci canlandırıldı - Son Dakika
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İstiklal Marşının yazım süreci canlandırıldı

7 saat önce

ANKARA'da, Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri tiyatro ekibi, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü'nün 99'uncu yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme alma sürecini canlandırdı.

İstiklal Marşının yazım süreci canlandırıldı, System.String[]
ANKARA'da, Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri tiyatro ekibi, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü'nün 99'uncu yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme alma sürecini canlandırdı.

Altındağ Hamamönü Taceddin Dergahında düzenlenen açık hava tiyatro etkinliğine, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, gazete satıcısı 2 çocuğun Hamamönü sokaklarında İstiklal Marşı'nın yazımı ile ilgili çağrıyı yapmasıyla başladı. Ardından, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı süreç canlandırıldı. Altındağ Belediyesi'nin destekleriyle sahnelenen oyun, büyük beğeni topladı.Vali Şahin, etkinlik sonrası tiyatro ekibine teşekkür ederek, "Mehmet Akif'in burada bu mekanda anılıyor ve yad ediliyor olması ayrı bir anlam taşıyor" dedi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, "Gençlik Merkezlerimize üye olan bu gençler oyunu çok güzel sergilediler. Milletçe bir kez daha o günlere döndük. İstiklal Marşı'nın yazılmış olduğu 99 yıl öncesinde ki o günlere tekrar döndük. Mehmet Akif'i çok iyi anlamamız gerekiyor. 99 yıl önce İstiklal Marşı'nı yazdığı o ruhu ve günleri asla unutmamak gerekiyor" diye konuştu.


- Ankara
Altındağ Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, Altındağ, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:19 Kaynak: DHA
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