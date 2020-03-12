İstiklal Marşının yazım süreci canlandırıldı - Son Dakika

ANKARA'da, Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri tiyatro ekibi, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü'nün 99'uncu yıldönümünde, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme alma sürecini canlandırdı.

Vali Şahin, etkinlik sonrası tiyatro ekibine teşekkür ederek, "Mehmet Akif'in burada bu mekanda anılıyor ve yad ediliyor olması ayrı bir anlam taşıyor" dedi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, "Gençlik Merkezlerimize üye olan bu gençler oyunu çok güzel sergilediler. Milletçe bir kez daha o günlere döndük. İstiklal Marşı'nın yazılmış olduğu 99 yıl öncesinde ki o günlere tekrar döndük. Mehmet Akif'i çok iyi anlamamız gerekiyor. 99 yıl önce İstiklal Marşı'nı yazdığı o ruhu ve günleri asla unutmamak gerekiyor" diye konuştu.