İstiklal Şairi Ersoy, "Milletin Sesi Mehmet Akif" Temasıyla Anılacak
3 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında düzenlenecek programların bu yılki ortak teması, "Milletin Sesi Mehmet Akif" olarak tespit edildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü" kapsamında düzenlenecek programların bu yılki ortak teması, "Milletin Sesi Mehmet Akif" olarak tespit edildi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran
imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü" kapsamında yapılacak etkinlikler için ortak tema belirlenmesi amacıyla MEB'de Merkez Yürütme Kurulu
toplantısı yapıldı.
Toplantıda, Türkiye
'de ve yurt dışı temsilciliklerinde düzenlenecek programlarda işlenecek ortak temanın "Milletin Sesi Mehmet Akif" olması kararlaştırıldı.
Bu kapsamda, tüm illerde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında belirlenen temalı programlara yer verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:04 Kaynak: AA
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