İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Bafra'da anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Bafra'da anıldı - Son Dakika

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Bafra'da anıldı

6 saat önce

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla Bafra'da etkinlik gerçekleştirildi.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Bafra'da anıldı, System.String[]

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla Bafra'da etkinlik gerçekleştirildi.

Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin organize ettiği etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.

Fatih Ortaokulu öğrencisi Sevil Taşgan, "Mehmet Akif Ersoy" adlı şiiri okudu.

Daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şahin Köktürk ve Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Çıkla, öğrencilere Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile ilgili konferans verdi.

Programa Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile davetliler katıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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