İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Gümüşhane'de anıldı - Son Dakika

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Gümüşhane'de düzenlenen programla anıldı. Programda Akif'i anlatan Doç.Dr. Fatih Yalçın, Akif ve şiirlerinin yeterince anlaşılamadığını söyledi.



Gümüşhane'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy için anma programı düzenlendi.



Gümüşhane Kültür Merkezinde düzenlenen programda Gümüşhane lisesi öğrencileri Akif'in şiirlerini seslendirirken, müzik öğretmeni Oytun Elaman da şiirlerden bestelenenleri seslendirdi.



Programda Mehmet Akif Ersoy'un edebi kişiliği hakkında konferans veren Gümüşhane Üniversitesi Genel Sekreteri Doç.Dr. Fatih Yalçın, Mehmet Akif Ersoy ve şiirlerinin yeterince anlaşılamadığını düşündüğünü söyledi.



"Bu ülkenin istiklalinin de istikbalinin de şifreleri bu şiirde saklıdır"



Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" adlı eserinin Türkiye'de en çok satılan ve basılan eserlerden birisi olmasına rağmen bunun tamamının kaç kişi tarafından okunduğunu sorgulayan Yalçın, "Akif'in yazdığı İstiklal Marşı sadece istiklalimizin değil aynı zamanda istikbalimizin de şiiridir. Bu ülkenin istiklalinin de istikbalinin de şifreleri bu şiirde saklıdır. Bu şiir her söylendiğinde her Müslüman Türk'ün kalbinde bir ihtilal oluşturmalıdır. Bu şiiri okurken yüreğimizin titremesi lazım" dedi.



"Herkes gibi Müslüman doğmuştur ama o Müslüman olmaya da muvaffak olmuştu"



Konuşmasını Akif'in şahsiyetinin oluşum süreci üzerine odaklayan Yalçın, "Akif o dönemde yaşayan herkes gibi Müslüman doğmuştur ama o Müslüman olmaya da muvaffak olmuştu. Onun hikayesi ülkesinin hikayesiyle özdeştir. O zor olanı başarmıştır. Akif değerleriyle güçlü bir şahsiyet elde etmiştir" diye konuştu.



Programa katılan Vali Kamuran Taşbilek, Genel Sekreter Doç.Dr. Fatih Yalçın'a konuşmanın ardından plaket takdim ederken, Belediye Başkanı Ercan Çimen de üzerinde "Hakk'ın sesi Mehmet Akif" yazılı ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının da bulunduğu tabloyu salonda bulunan tüm davetlilere dağıttı. - GÜMÜŞHANE