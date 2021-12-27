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İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85. yılında anılıyor - Son Dakika

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85. yılında anılıyor

27.12.2021 14:11
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85. yılında anılıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, Milli Mücadele'ye coşku ve heyecan kazandıran, büyük eseri "İstiklal Marşı" ile adı gurur kaynağı olan büyük şair ve dava adamı Ersoy'un, hayatı ve örnek kişiliği ile gelecek kuşaklar için bir ahlak dersi niteliğinde olduğunu belirtti.

Ersoy'un, Milli Mücadele'nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan abidevi eseri "İstiklal Marşı"nın sonsuza kadar milletin bağrına basıldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Son günlerini yaşamakta olduğumuz 2021 yılı ise milli marşımızın kabulünün 100. yılıydı ve bu yılı İstiklal Marşı Yılı olarak kıvançla, coşkuyla ve etkinliklerle kutladık. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop'un himayelerinde 100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Sempozyumu'nu gerçekleştirerek bu önemli yılda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm Milli Mücadele kahramanları ve milli şairimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

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Namık Kemal Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy, Tekirdağ, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85. yılında anılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85. yılında anılıyor - Son Dakika
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