Son Dakika Haberleri: İstiklal şairi Mehmet Akif için anma haftası
Son Dakika Güncel Haber

İstiklal şairi Mehmet Akif için anma haftası

1 saat önce

İçişleri, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının müştereken çıkardığı yönetmelikle 20-27 Aralık, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" ilan edildi.

İstiklal şairi Mehmet Akif için anma haftası, System.String[]

İçişleri, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının müştereken çıkardığı yönetmelikle 20-27 Aralık, " Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" ilan edildi.

İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni düzenlemede, anma etkinliklerinde her yıl belirlenecek tema, yürütme kurullarının oluşumu ve üye verecek birimler, yarışmaların kapsamı gibi konularda güncelleme yapıldı.

Ayrıca, Mehmet Akif Ersoy'un 20 Aralık doğum günü, 27 Aralık ölüm günü olmasından dolayı her iki günü de kapsayacak bir hafta boyunca vatan şairinin anılması hedeflendi. Bu kapsamda, "20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" ilan edildi. Bu hafta içinde Mehmet Akif Ersoy, düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anılacak.

Milli Mücadele'nin amacını ve ruhunu, milletin birlik ve beraberliği ile bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart günü ile 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinliklerine, kitlelerle birlikte ve sistemli bir şekilde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı temsilcilikleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı sağlanacak.

Mehmet Akif Ersoy, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Eğitim'den okulda şiddet uygulayan müdür yardımcısı açıklaması: Görüntüler geçen yıla ait
Komedyen Şahan Gökbakar, hastanede sıra gecesi düzenlenmesine sitem etti İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu Bir kent, gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice için seferber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 14:17:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal şairi Mehmet Akif için anma haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]