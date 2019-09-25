İstiklal Şairi'nin ailesiden

İçişleri, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının ortak yönetmeliğiyle 20-27 Aralık'ın " Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" ilan edilmesi, Ersoy'un ailesi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve İstiklal Marşı Kutlama Yönetmeliği, Ersoy'un ailesinin geçen yıl 19 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği talepler doğrultusunda değiştirildi.

Değişikliğe dair yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, 20-27 Aralık "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" ilan edildi. Bu hafta boyunca yapılacak etkinliklerin koordinasyonu Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülecek. Etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi için bir kurul oluşturulacak. Ersoy ailesinden isimler de yürütme kurulunun doğal üyesi sayılacak.

Düzenleme, Mehmet Akif'in ailesi tarafından da memnuniyetle karşılandı.

AA muhabirine Mehmet Akif Ersoy'un ailesi adına açıklamada bulunan torunu Selma Ersoy, "Eski yönetmelik de bir sevginin ürünüydü. Ancak şimdi bu değişiklikle sevgi tamamlanmış oldu. Ailemiz bu yürütme kurulunun doğal üyesi sayıldı ve Sebilürreşad'ın çalışması meyve verdi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Eğitim Bakanı'mıza ve bu çalışmada emeği geçen bürokrasimize ailemiz adına kalbi şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu yönetmelik değişikliğini Sebilürreşad yayın kurulumuzda Fatih Bayhan, Recep Garip ve diğer yayın kurulu üyelerimizle yürüttüğümüz çalışmalarda ortak bir talep şeklinde oluşturmuştuk. Bunun başında dedem Akif'in doğum ve vefat haftası olan 20-27 Aralık haftasının Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası olarak değerlendirilmesi, 12 Mart'ın İstiklal Marşı'mızın kabul ediliş törenleriyle birleştirilmesi ve en mühimi ise bu etkinliklerin devletimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi en büyük arzumuzdu. Yapılan değişiklikle tüm arzularımızın gerçekleşmiş olduğunu gördük."

"Asım'ın nesli, işte bu mesailerin meyvesi olarak yetişecek"

Bu değişikliğin tüm okullarda Mehmet Akif'in, onun bağımsızlık ve hürriyet anlayışının, iman ve milli şuurunun gençliğe daha gür sedayla anlatılmasına zemin hazırlayacağını vurgulayan Ersoy, "Asım'ın nesli, işte bu mesailerin meyvesi olarak yetişecek." ifadesini kullandı.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Milli şuurumuzun idrakinde bir neslin inşaası için yapılan bu çalışmaları takdir ediyorum. Ailemiz, Sebilürreşad Dergisi ve Derneği, Akif-Der heyeti ve bizlerle gönül bağı içinde olan tüm şair, yazar ve düşünce insanlarımızla, Akif'in Anadolu ülküsü, Asım'ın neslinin yetişmesi yolunda yürütülen çalışmalara sahada destek vereceğimizi belirtmek istiyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza tekraren kalbi şükranlarımı sunuyorum."