"İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un birlikle bir mücadelenin kazanılacağına inandığını ve ümitsizliğe düşen milletin ayağa kalkmasında büyük çabalar sarf ettiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması"nın ödül töreni bakanlığın merkez binasında düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla programa yetişemediğini belirterek "Asım'ın nesli olan gençlerle beraberiz, bu bize ayrıca gurur veriyor. Türkiye'nin her bir tarafından 3 bin 12 mektubumuz yarışmaya katıldı. İlk 20'ye giren mektup sahiplerine ödül vereceğiz. Gerçekten de bu programın konusu olan İstiklal Şairi'miz Mehmet Akif Ersoy'u da bu program vesilesiyle rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un son bir asırdır bu topraklarda yetişen büyük şahsiyetlerin başında geldiğini belirten Ersöz, "Öyle ki Akif, İstiklal Mücadelemizin, ilim ve irfan geleneğimizin en değerli sembollerinden biri olmuştur. O, İstiklal Mücadelesi'nin güçlü bir neferi olmuş, ilmiyle örnek, ahlakıyla aziz milletimizin gönlünde özel müstesna bir yer edinmiş şairimizdir. Ülkemize İstiklal Marşı gibi bir bağımsızlık beyannamesi kazandırmanın yanında, yaşantısıyla, duruşuyla, değerleriyle, Safahat gibi hala aşılamamış eserleriyle gerçek bir münevver olduğunu ortaya koymuştur." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un Türkçeyi en verimli şekilde kullanan çok kıymetli bir şair olduğunun altını çizen Ersöz, "Mehmet Akif, inandığı gibi yaşamış, yaşadığını yazmış ve yazdıklarının da bedelini ödemek durumunda kalmıştır. Merhum Akif, birinci cihan harbinde Berlin'den Balkanlara, Şam'dan Lübnan'a coğrafyamızın dört bir yanında İttihad-ı İslam'ın sancaktarlığını da yapmıştır. Gerçekten de istikbalden mektup yazılacak, istikbalde anlatılacak gelecek nesillere tanıtılacak çok önemli değerlerimizdendir." ifadelerini kullandı.

"Ümitsizliğe düşen milleti ayağa kaldırmış.."

"Mehmet Akif, milli mücadelenin manevi ve fikri cephesini inşa etmiş, çok değerli bir şairimiz, münevverimizdir" diyen Ersöz, "O, vahdetle, birlik olmakla bir mücadelenin kazanılacağına inanmıştır. Gerek Balıkesir'de gerek Kastamonu'da, gerek Ankara Tacettin Dergahı'nda millete seslenmiş; ümitsizliğe düşen milleti ayağa kaldırmış, teslimiyete boyun eğilmeyeceğini, rıza gösterilmeyeceğini dile getirerek bir hareket meydana getirmiştir. Kurtuluşun da vahdette olacağını, birlikte olacağını bütün bu vaazlarında ifade etmiştir." şeklinde konuştu.

Bakan yardımcısı Ersöz, "Aslında bugün geldiğimiz noktada da ülkemizin içinde bulunduğu durumda da birlik olma, hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hep birlikte Türkiye'ye olan ihtiyacımız en yüksek seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. Yine hep birlikte birlik olmalıyız, hep birlikte Türkiye olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün bütün küresel güçlerin birlikte hareket ettiği düşünüldüğünde en az İstiklal Mücadelesi kadar yine Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Ersöz, şunları dile getirdi:

"Akif, Kastamonu'daki vaazlarında şunu söylemiş; 'Aramıza sokulan fitne ve fesatları daha bin türlü ayrılık-gayrılık sebeplerini ebediyen çiğneyerek el ele, baş başa vereceğiz, hep birlikte çalışacağız. Müslümanlar, vahdete, birliğe, sarılmadıkça ahiretlerini olduğu gibi dünyalarını da kurtaramazlar. Gerçekten bugün de bize yol gösteren Mehmet Akif'in sözleri bize Asım'ın nesli olmayı, Asım'ın nesli ile de Akif'i buluşturmamız gerektiğini bir görev olarak hatırlatmaktadır."

Milli şairi tanıtmanın herkesin görevi olduğunu belirten Ersöz, "Sizleri geçmişimizle, bu coğrafyanın, tarihin yetiştirdiği değerlerle buluşturmayı bir vazife olarak görmekteyiz. Mektup yarışmasına katılan tüp gençleri tebrik ediyorum." yorumunu yaptı.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

İstiklal Marşı'nda yer alan bağımsızlık, özgürlük ve hürriyet temalarının önemini hatırlatmak ve gençlerde milli bir bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen ödüllü yarışmaya başvurular 15 Ocak'ta başlayıp 25 Şubat'ta sona erdi.

"İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması"na 13-17 yaş kategorisinde 1447 ve 18-25 yaş kategorisinde ise 1565 olmak üzere toplam 3012 genç katıldı.

Yarışmada, 13-17 yaş kategorisinde birinciliğe Karabük'ten Sudem Aydınalp, ikinciliğe İzmir'den Feyzanur Tekiner, üçüncülüğe ise Aydın'dan Emine Müberra Baydar yazdığı mektuplar ile layık görüldü.

18-25 yaş kategorisinde ise birinciliğe Ankara'dan Firuze Yiğit, ikinciliğe ise Niğde'den Rüveyda Kaya, üçüncülüğe ise Muğla'dan Funda Parlak yazdığı mektupla seçildi.

Yarıştığı kategoride birinciler notebook, ikinciler akıllı telefon ve üçüncüler de akıllı saat ile ödüllendirildi. Dereceye girenler hariç olmak üzere ilk 20'ye girenlere de çevrim içi alışveriş için açık kitap hediye çeki verildi.