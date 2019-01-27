Son Dakika Haberleri: İstiklal Şavaşı'nın İlk Deniz Şehidi Zonguldak'ta Anıldı

İstiklal Şavaşı'nın İlk Deniz Şehidi Zonguldak'ta Anıldı

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ve Alemdar Gemisi'nin Ereğli'ye gelişinin 98'inci yıl dönümü nenedinyle tören düzenlendi.

İstiklal Şavaşı'nın İlk Deniz Şehidi Zonguldak'ta Anıldı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ve Alemdar Gemisi'nin Ereğli'ye gelişinin 98'inci yıl dönümü nenedinyle tören düzenlendi.

Süleymanlar Mahallesi'nde bulunan Alemdar Anıtı önünde düzenlenen törene, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutan vekili albay Özgür Kildırlı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, askerler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Alemdar Anıtı önüne çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevli teğmen Yakup Uzun, Alemdar Gemisi'nin tarihini anlattı. Alemdar gemisine Ereğli'den de 13 denizcinin katıldığını anlatan teğmen Uzun, şöyle dedi:

"Alemdar, 27 Ocak 1921'de geminin kaçırılmasını önlemek maksadıyla Çoban Çeşmesi önünde karaya oturtulmuş, bir miktar su alması sağlanarak hareket etmesi engellenmiştir. Serdümen Recep Kahya Fransızlarla çatışma sırasında kalbinden vurularak İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi unvanını almıştır. 28 Ocak'ta cenazesi bütün Ereğli halkının katılımıyla Bozhane yoluyla Yalı caddesinden geçirilerek hükümet meydanına getirilmiş,  İskele Camiinde kılınan ikindi namazından sonra şehir mezarlığında defnedilmiştir."

Töre, Alemdar Gemisi müzesinde Gazi Alemdar Yaptırma ve Yaşatma Derneği Korosu tarafından gerçekleştirilen Kahramanlık ve Ereğli Türküleri dinletisi ile sona erdi.

- Ereğlizonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:13 Kaynak: DHA

Hüseyin Uysal, Karadeniz, Güncel
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