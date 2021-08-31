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"Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal" sergisi İzmirlilerle buluştu - Son Dakika

"Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal" sergisi İzmirlilerle buluştu

31.08.2021 09:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal" sergisi açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal" sergisi açıldı.

Kültürpark Atlas Pavyonu'nda açılışı gerçekleştirilen ve küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar'ın yaptığı sergide Balkan Savaşları'nın başladığı 1912 yılından Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan döneme dair askeri objeler, günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış haritalar ve komuta kademelerinin cephe emirleri gibi pek çok yazılı belge, fotoğraf ve video görüntüsü yer alıyor.

İzmir'in Milli Mücadele'deki yerine dikkat çekmek adına zenginleştirilen sergiye, yerel kaynaklar ve koleksiyonerlerin desteği ile kentin önemini aktaran objelerin yer aldığı bir giriş bölümü de eklendi.

Sergide Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ile Cumhuriyet arasında yaşanan süreçler "Balkan Savaşları ve Büyük Harp", "Mütareke ve İşgal", "Direniş ve Kuvayı Milliye", "Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa", "Hukuk ve Taarruz", "İstiklal ve Cumhuriyet" bölümleri de yer alıyor.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül 2022 tarihine kadar gezilebilecek olan sergi, 11.00-20.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyarete açık kalacak.

Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal sergisi sanal ortamda "www.issanat.com.tr" adresinden de ziyaret edilebiliyor.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyadaki en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

İzmir'in bağımsızlığın simgelerinden biri olduğu kadar, özellikle genç cumhuriyetin iktisadi rotasının çizildiği şehir olması sebebiyle ülke için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Bali, söz konusu sergiyi Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in daveti üzerine buraya taşıdıklarını anlattı.

Bali, böylesine özel bir günde, Milli Mücadele'yi anlatan İstiklal sergisini İzmirlilerle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bir ulusun büyük fedakarlıklarla omuz omuza verdiği mücadeleye ve yeni bir devletin doğuşuna dair ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa çıkaran sergimizin, İzmirlilerin hafızasında önemli izler bırakacağına inanıyorum." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de söz konusu serginin geçmiş ile bugün arasındaki bağları perçinleyen çok önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstiklal, bu serginin sadece adı değil. Aynı zamanda, serginin gerçekleşmesine bizatihi katkı koyduğu bir hedef. Bize emanet edilmiş ve üzerine toz kondurulmaması gereken bir insani erdem. Sergideki birçok eseri yan yana gördüğünde insanın zihninde istiklalin anahtarı olan o kelime canlanıyor; fedakarlık. Bu serginin var oluşuna elleri, tırnakları ve yürekleriyle ilham veren Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Bu önemli çalışmanın hazırlanmasında büyük emek veren İş Bankası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bu sergiyi daha da zenginleştiren İzmirli koleksiyonerlerimize teşekkürü bir borç biliyorum."

Konuşmaların ardından İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın da katılımıyla serginin açılışı gerçekleştirildi.

Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal sergisi İzmirlilerle buluştu
Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal sergisi İzmirlilerle buluştu
Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal sergisi İzmirlilerle buluştu
Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal sergisi İzmirlilerle buluştu
Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal sergisi İzmirlilerle buluştu
Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal sergisi İzmirlilerle buluştu
Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal sergisi İzmirlilerle buluştu
Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal sergisi İzmirlilerle buluştu
Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal sergisi İzmirlilerle buluştu
Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal sergisi İzmirlilerle buluştu
Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal sergisi İzmirlilerle buluştu
Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal sergisi İzmirlilerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet, İş Bankası, İzmir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal' sergisi İzmirlilerle buluştu - Son Dakika


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