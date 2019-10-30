Son Dakika Haberleri: İstiklal Sergisi'ne 29 Ekim'de yoğun ilgi
Son Dakika Kültür Sanat İstiklal Sergisi'ne 29 Ekim'de yoğun ilgi

İstiklal Sergisi'ne 29 Ekim'de yoğun ilgi

1 saat önce

İş Bankası Müzesi'nde açılan "Milli Mücadelenin 100. Yılında İstiklal" sergisi, Cumhuriyet Bayramı'nda yoğun ilgi gördü.

İstiklal Sergisi'ne 29 Ekim'de yoğun ilgi, System.String[]

İş Bankası Müzesi'nde açılan "Milli Mücadelenin 100. Yılında İstiklal" sergisi, Cumhuriyet Bayramı'nda yoğun ilgi gördü.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Eminönü'ndeki müze, dün 10 bin 919 kişi tarafından ziyaret edildi. Sergiyi bugüne kadar ziyaret edenlerin sayısı ise 400 bine ulaştı.

Milli Mücadele'nin 100. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve Milli Mücadele'nin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını saygı ve minnetle anmak amacıyla hazırlanan sergi, Türk milletinin verdiği mücadeleyi bine yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatıyor.

"On Yıllık Savaş", "Mütareke ve İşgal", "Direniş ve Kuvayı Milliye", "Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa", "Hukuk ve Taarruz", "İstiklal ve Cumhuriyet" başlıklı 6 bölüme ayrılan sergi, İstanbul ve Ankara'daki İş Bankası müzelerinde yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

29 ekim cumhuriyet bayramı, İş Bankası, Eminönü, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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