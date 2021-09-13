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"İstiklal" Sergisine İzmir'de ziyaretçi rekoru - Son Dakika

"İstiklal" Sergisine İzmir'de ziyaretçi rekoru

13.09.2021 13:34

30 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu'nda açılan "Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi" İzmir Enternasyonel Fuarı'nın son günü olan 12 Eylül Pazar günü bir ziyaretçi rekoruna imza attı.

7.044 kişi tarafından ziyaret edilen ve toplam ziyaretçi sayısı 31 bini aşan Sergi, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılının kutlanacağı 9 Eylül 2022 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi kabul edilen 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılında İş Sanat tarafından İstanbul'daki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara'daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde eş anlı olarak açılan "İstiklal" Sergisi, 30 Ağustos 2021 tarihinde "Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru" başlığıyla genişletilerek İzmir'de de açıldı. Sergi, milli mücadelenin tüm boyutlarını bin dolayında özgün belge, fotoğraf, film ve obje aracılığıyla aktarıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Milli Mücadele'nin isimsiz kahramanlarını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi için yerli ve yabancı birçok müze, arşiv ve koleksiyondan yararlanıldı. Döneme dair askeri objeler, günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış haritalar ve komuta kademelerinin cephe emirleri gibi yazılı belgelerin yanı sıra çok sayıda fotoğraf ve video görüntüsü kapsayıcı bir anlayışla bir araya getirildi. Balkan Savaşları'nın başladığı 1912 yılından Cumhuriyet'in kuruluşuna dek olan döneme odaklanan sergide sürecin tanığı obje, belge ve görüntüler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu; metinler, ekran ve projeksiyonlarla desteklendi.

İzmir Enternasyonel Fuarı'nın son günü olan 12 Eylül Pazar günü 7.044 kişi tarafından ziyaret edilen ve kısa sürede 31 bini aşkın kişi tarafından görülen sergi İzmir'e hazırlanırken kentin Milli Mücadele'deki yeri ve öneminin altını çizen eklemelerle zenginleştirildi ve şimdiye kadarki en geniş haline ulaştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi, Balkan Savaşları ve Büyük Harp'e değindikten sonra "Mütareke ve İşgal", "Direniş ve Kuvayı Milliye", "Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa", "Hukuk ve Taarruz", "İstiklal ve Cumhuriyet" başlıkları altında toplanan içeriğe İzmir'in kurtuluşuna dair yeni unsurlar da ilave edildi.

İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu'nda İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü olan 9 Eylül 2022 tarihine kadar her gün 11.00-20.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

İstiklal Sergisine İzmir'de ziyaretçi rekoru

12 Eylül Darbesi, Kültürpark, 30 Ağustos, İzmir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat 'İstiklal' Sergisine İzmir'de ziyaretçi rekoru - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İstiklal" Sergisine İzmir'de ziyaretçi rekoru - Son Dakika
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