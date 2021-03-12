İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün markalaşması için proje başlatıldı - Son Dakika

İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün markalaşması için proje başlatıldı

12.03.2021 14:11
İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün markalaşması için proje başlatıldı, System.String[]

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta her yıl düzenlenen İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün markalaşması ve ulusal çapta daha fazla bilinmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta her yıl düzenlenen İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün markalaşması ve ulusal çapta daha fazla bilinmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) maddi destek sağladığı projeye Çankırı Kültür ve Turizm Müdürlüğü de ortak oldu. KUZKA'nın "Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı" kapsamında desteklenen projeyi bir danışmanlık şirketi üstlendi.

Proje için KUZKA Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Birim Başkanı Serkan Doğru, İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tuncay Sönmezışık ve danışmanlık şirketi proje koordinatörü Gülçin Parlak İnebolu'ya geldi.

Doğru, AA muhabirine, proje ile İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinliğini kurumsallaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Doğru, "Proje kapsamında 12 yıldan beri kimi zaman Kastamonu'dan İnebolu'ya, kimi zaman İnebolu'dan Kastamonu'ya yapılan, yapılırken de genelde yerel organizasyonlarda şehre yük getiren, buna karşılık ulusalda beklenilen etkiyi yaratamayan etkinliğin daha iyi olması, daha fazla yankı bulması için neler yapılabileceği, mevcut yürüyüş etkinliğinin nasıl geliştirilebileceği, hangi hikayelerle besleneceği, gündeme nasıl örneklerle gelebileceği konusunda danışmanlık ve teknik destek hizmeti alıyoruz." dedi.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Doğru, şöyle devam etti:

"Normalde bu lojistik köprü, İnebolu'dan Polatlı'ya kadar uzanan uzun bir etap. Proje kapsamında öncelikle saha çalışmaları yapılacak. Daha sonra etkinlik programı önerisi ve yol haritasını sunulacak. Bu 2021 için olmayabilir, uzun vadeli bir dönüşümden bahsediyorum. Daha iyi olması için başka hangi konu ve faaliyetlerle desteklenebilir süreçte onlara bakacaklar. Kurumsal görünürlük olması açısından logo, İstiklal Yolu Yürüyüşünü temsilen ve bu çatı altında bütün kurumların organize olmasını sağlayacak bir öneri sistemi getirecekler. 45 gün sonra bir yol haritası çıkacaktır."

Sönmezışık da İstiklal Yolu'nun önemini özellikle gençlere aktarabilmeyi amaçladıklarını anlatarak, "İnebolu'nun 1919 ile 1922 arasında İnebolu-Kastamonu-Çankırı- Ankara hattında oluşan İstiklal Yolu'nu marka haline getirebilmek, tarihi ve kültürel değerini nesillere aktarabilmek. Tabii İnebolu'da çok hadise oluyor o dönemde. Burada kayıkçıların üstlendiği kahramanlıklar, halkın üstlendiği bir sürü kahramanlık, destansı öyküler, Şerife Bacılar, bunları daha ön plana nasıl çıkartabiliriz, tarih bilincini gelecek nesillere nasıl aktarabiliriz konularıyla ilgili profesyonel bir çalışma yapılacak." diye konuştu.

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan İnebolu ile Ankara arasındaki 340 kilometrelik güzergah, 1 Kasım 2018 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla "İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı" ilan edilmişti.

Kurtuluş Savaşı, Kastamonu, Çankırı, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün markalaşması için proje başlatıldı - Son Dakika


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