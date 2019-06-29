Son Dakika Haberleri: "İstikrar ve güvenliğin sürdürülebilmesi için yapılacak birçok görev var"
Son Dakika Güncel Haber

"İstikrar ve güvenliğin sürdürülebilmesi için yapılacak birçok görev var"

1 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, terörün üstesinden geldiklerini ancak ülkede istikrar ve güvenliğinin sürdürülebilir olabilmesi için yapmaları gereken birçok görev bulunduğunu söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, terörün üstesinden geldiklerini ancak ülkede istikrar ve güvenliğinin sürdürülebilir olabilmesi için yapmaları gereken birçok görev bulunduğunu söyledi.
Başkent Bağdat'ta bir otelde Irak'ın İngiliz işgaline karşı başkaldırısını simgeleyen "20'nci Devrim" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Salih, burada yaptığı konuşmada, savaş trajedilerinden ibret almış bir ülke olduklarını belirterek, "Başımıza gelenler, bize, halklar ve bölgemizin ülkeleri arasındaki barışa, adalete, kardeşliğe ve iş birliğine katkı sunacak asıl taraf olma sorumluluğunu yüklüyor." dedi.
Berhem Salih, Iraklıların savaşın getirdiği felaketlerin acısını çektiğini ve üzerlerine düşenin "savaşa hayır" demek olduğunu dile getirdi.
İster Irak'ı ister kardeş ve komşu ülkeleri korumak amacıyla olsun, savaştan kaçınmak için tüm çabalarını kardeş ve komşu ülkelere yoğunlaştırmaları gerektiğini vurgulayan Salih, "Terörizmin üstesinden geldik. Köy ve kentlerimizi kurtardık ancak istikrarın ve güvenliğin başarılı, daimi ve sürdürülebilir olabilmesi için yapmamız gereken birçok görev önümüzde duruyor." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:25 Kaynak: AA
Bağdat, Irak, Berhem Salih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı Petrol sahasında Kazak işçiler, Arap işçilere saldırdı! Dehşete düşüren anlar kamerada 'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 00:04:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İstikrar ve güvenliğin sürdürülebilmesi için yapılacak birçok görev var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]