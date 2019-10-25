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İstikrarın adı Zanka!

5 dakika önce

2 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan Danimarkalı stoper, yanındaki isimler sık sık değişmesine rağmen bu sezon oynanan 8 Süper Lig maçında da forma giydi.

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2 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan Danimarkalı stoper, yanındaki isimler sık sık değişmesine rağmen bu sezon oynanan 8 Süper Lig maçında da forma giydi.


8 karşılaşmanın 5'inde Jailson, 1'inde Serdar Aziz'le oynayan Zanka, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında ilk devre Jailson, ikinci yarı Luiz Gustavo, MKE Ankaragücü maçında da ilk 45 dakikada Adil Rami, ikinci devre Jailson'la yan yana görev yaptı. 8 maçın 6'sında 90'ar dakika forma giyen Zanka, Alanya deplasmanında 68, Antalyaspor maçında ise 81 dakika oynadı. 1.89 metrelik stoper, 2-1 kazanılan Ankaragücü maçında da bir gol kaydetti. Zanka, Danimarka Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynadığı 6 maçın 4'ünde forma giydi.

Serdar Aziz, Ankaragücü, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:39 
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