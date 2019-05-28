Son Dakika Haberleri: "İstikrarlı bir Afganistan ile barış sağlanır"
Son Dakika Güncel Haber

"İstikrarlı bir Afganistan ile barış sağlanır"

1 saat önce

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, barış ve istikrarın sağlanması halinde Afganistan'dan hiçbir komşusuna tehdit gelmeyeceğini belirterek, "Sadece barışçıl, güçlü ve istikrarlı bir Afganistan bölgedeki barış ve istikrar hayallerini gerçeğe dönüştürebilir.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, barış ve istikrarın sağlanması halinde Afganistan'dan hiçbir komşusuna tehdit gelmeyeceğini belirterek, "Sadece barışçıl, güçlü ve istikrarlı bir Afganistan bölgedeki barış ve istikrar hayallerini gerçeğe dönüştürebilir." dedi.
Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığınca Moskova'da program düzenlendi. Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve beraberindeki siyasi grup ile Taliban temsilcileri katıldı. Taliban'ı temsil eden heyete ise Abdul Ghani Baradar başkanlık etti.
Toplantıda yaptığı konuşmada Afganistan ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarihini anlatan Karzai, Sovyet ordusunun Afganistan'a girmesini "dramatik bir olay" ve "büyük bir yanlış" olarak nitelendirdi.
Afganistan ile Rusya arasında 2000'li yılların başında ilişkilerde olumlu aşamaya geçildiğini hatırlatan Karzai, Rus yönetiminin Afganistan'a uluslararası süreçlerde olduğu kadar ekonomik ve güvenlik konularında da destek verdiğine dikkati çekti.
Dünyada ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından güçlü bir Rusya'nın varlığının kendileri için yararlı olacağını savunan Karzai, "Tüm ülkelerle, özellikle de bölgemizde ve komşularımızla dostluk ve iş birliğine dayalı dengeli ilişkiler kurmak istiyoruz." dedi.
Karzai, Rusya'nın Afganlılar arasında diyalog kurma çabalarını Afgan halkının memnuniyetle karşıladığını ve bu sürece aktif olarak katılmaya devam etmesini istediğini ifade etti.
Afgan halkının Rusya ile ilişkilerin genişlemesinden yana olduğunu dile getiren Karzai, "Ülkemize barış ve istikrarı sağlama çabalarımız, dünyadaki hiçbir ülkenin, özellikle de komşularımızın Afganistan'dan gelecek tehditlere maruz kalmamasına yol açacaktır. Sadece barışçıl, güçlü ve istikrarlı bir Afganistan bölgedeki barış ve istikrar hayallerini gerçeğe dönüştürebilir." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:18 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, Hamid Karzai, Afganistan Cumhurbaşkanı, Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkada ev yanarken, o salıncakta eğlendi... Ev Yanarken Salıncakta Sallanan Çocuk Sosyal Medyaya Damga Vurdu! İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:08:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İstikrarlı bir Afganistan ile barış sağlanır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]