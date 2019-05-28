"İstikrarlı bir Afganistan ile barış sağlanır"

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai
, barış ve istikrarın sağlanması halinde Afganistan'dan hiçbir komşusuna tehdit gelmeyeceğini belirterek, "Sadece barışçıl, güçlü ve istikrarlı bir Afganistan bölgedeki barış ve istikrar hayallerini gerçeğe dönüştürebilir." dedi.
Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığınca Moskova
'da program düzenlendi. Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve beraberindeki siyasi grup ile Taliban temsilcileri katıldı. Taliban'ı temsil eden heyete ise Abdul Ghani Baradar başkanlık etti.
Toplantıda yaptığı konuşmada Afganistan ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarihini anlatan Karzai, Sovyet ordusunun Afganistan'a girmesini "dramatik bir olay" ve "büyük bir yanlış" olarak nitelendirdi.
Afganistan ile Rusya arasında 2000'li yılların başında ilişkilerde olumlu aşamaya geçildiğini hatırlatan Karzai, Rus yönetiminin Afganistan'a uluslararası süreçlerde olduğu kadar ekonomik ve güvenlik konularında da destek verdiğine dikkati çekti.
Dünyada ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından güçlü bir Rusya'nın varlığının kendileri için yararlı olacağını savunan Karzai, "Tüm ülkelerle, özellikle de bölgemizde ve komşularımızla dostluk ve iş birliğine dayalı dengeli ilişkiler kurmak istiyoruz." dedi.
Karzai, Rusya'nın Afganlılar arasında diyalog kurma çabalarını Afgan halkının memnuniyetle karşıladığını ve bu sürece aktif olarak katılmaya devam etmesini istediğini ifade etti.
Afgan halkının Rusya ile ilişkilerin genişlemesinden yana olduğunu dile getiren Karzai, "Ülkemize barış ve istikrarı sağlama çabalarımız, dünyadaki hiçbir ülkenin, özellikle de komşularımızın Afganistan'dan gelecek tehditlere maruz kalmamasına yol açacaktır. Sadece barışçıl, güçlü ve istikrarlı bir Afganistan bölgedeki barış ve istikrar hayallerini gerçeğe dönüştürebilir." diye konuştu.