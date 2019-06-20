İstilacı böcekler İç Anadolu'nun diğer illerinde de görüldü

Eskişehir'de yaklaşık 10 gündür görülen ve vatandaşlara zor anlar yaşatan 'Lygaeidae Nysius' cinsi olarak bilinen bitki tahta kurularının İç Anadolu'nun diğer illerinde de görüldüğü belirtilerken, yetkililer, Eskişehir'de 150'den fazla noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'de yaklaşık 10 gündür görülen ve vatandaşlara zor anlar yaşatan 'Lygaeidae Nysius' cinsi olarak bilinen bitki tahta kurularının İç Anadolu'nun diğer illerinde de görüldüğü belirtilerken, yetkililer, Eskişehir'de 150'den fazla noktada çalışmalarını sürdürüyor.



Eskişehir'de nereden geldiği henüz tespit edilemeyen böcekler, birçok mahalleyi ve birkaç ilçeyi adeta istila ederken ekiplerin de cadde ve sokaklardaki hummalı çalışmaları sürüyor. Lygaeidae Nysius cinsi böcekler, vatandaşları tedirgin ederken Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de şimdiye dek 50 ev ve 150'den fazla sokakta gece gündüz demeden ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. İstilacı böceklerin şimdiye kadar kent merkezinde bulunan Fevziçakmak, Gazipaşa, Şarhöyük, Sazova, Zafer, Kumlubel, Batıkent, Yeşiltepe mahallelerinin yanı sıra Günyüzü, Alpu, Çifteler ilçelerinde de ve İç Anadolu'nun farklı illerinde de görüldüğü belirtildi. Kent merkezindeki 8 mahallede 250'den fazla şikayeti değerlendirdi. Durumun iklim değişikliklerinden dolayı meydana geldiğini ve kontrolleri altında olduğunu aktaran Tepebaşı Belediye Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, böceklerin tahmini olarak 10 gün içerisinde yok olacağını söyledi.



"İç Anadolu'daki illerde görüldü"



İç Anadolu Bölgesindeki diğer illerde de böceklerin görüldüğünü duyduklarını belirten Müdür Selek, "Tarımsal ve bahçe olan alanlara komşu olan bölgelerde böceğin daha çok olduğu görüldü. Sebebi de yeşillik olan yerlerde beslenmesini tamamladıktan sonra en yakın meskenlere hücum etmesi. Biz de bu bağlamda meskende bahçe ve tarla arasındaki yolları ilaçlamaya çalışıyoruz. Bu sadece Tepebaşı bölgesindeki mahallelerde değil İç Anadolu Bölgesinde ki çoğu ilde böcekler görülmüştür. İlimizde de Çifteler, Alpu, Odunpazarı'nın bazı bölgelerinde ve Günyüzü taraflarından görüldüğü duyumlarını aldık. Aşağı yukarı 250'ye yakın şikayet değerlendirdik" diye konuştu.



"Böcekler bir kayboluyor bir çıkıyor"



Yapılan ilaçlamalar hakkında da konuşan Müdür Selek, "İlaçla ekiplerimizde mücadele yapmaya çalışıyoruz. Yalnız tek sıkıntılı olduğumuz durum, bu böcek güneşin açıp kapanması, yağmurun yağması sonucunda bir kayboluyor bir çıkıyor. Dolayısıyla yapılan ilaçlamalarda aksamalar oluyor. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Kesinlikle yağmurlu havalarda ilaçlama yapamıyoruz, fazla sıcak olduğunda da yapamıyoruz. Bir de ilaçlama yapmamız için ortamın müsait olması lazım. Havanın rüzgarlı olmaması lazım, çocukların ve insanların yoğun olduğu bir ortam olmaması lazım" dedi.



"İklim değişikliklerinden kaynaklanıyor"



İklim değişiklikleri sebebiyle böceklerin görüldüğünü ifade eden Müdür Selek, vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu. Böceklerin tahmini olarak bir hafta-10 gün içerisinde kaybolacağını vurgulayan Müdür Selek şunları söyledi;



"Bir hafta 10 gün içerisinde bu böceğin kaybolacağını düşünüyoruz. Vatandaşların ilk önce fiziki tedbirleri alması gerekir. Etraftaki otların tamamen yok edilmesi, biçilmesi gerekiyor. Ev etrafı mutlaka temizlenmeli. Bu bölgelerde boş arsa çok olduğundan dolayı biçilmemiş parklar, otlar ve boş arsalardaki otların temizlenmemesi sonucu bu olayı körüklüyor. Şu anda bu durumun oluşması iklim değişikliklerinden kaynaklanıyor. Bir hafta 10 gün içerisinde bu iş tahminimizce tamamen yok olacak." - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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