İstilacı çekirgenin düşmanı bu böcek - Son Dakika

İstilacı çekirgenin düşmanı bu böcek

06.05.2021 14:21

İstilacı çekirgenin düşmanı bu böcek Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen: "İlaçlar bu doğal ekosisteme zarar vereceği için çekirge popülasyonlarını artmasına olanak sağalacaktır" "Meloe sp böceği doğada çekirgelerle beslenme açısından önemli faydalar sağlıyor" "Meloe sp özellikle çekirgenin...

İstilacı çekirgenin düşmanı bu böcek

Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen:

"İlaçlar bu doğal ekosisteme zarar vereceği için çekirge popülasyonlarını artmasına olanak sağalacaktır"

"Meloe sp böceği doğada çekirgelerle beslenme açısından önemli faydalar sağlıyor"

"Meloe sp özellikle çekirgenin yumurta paketlerini ve nimfleriyle beslenebiliyor"

ELAZIĞ - Doğu Afrika ülkelerinde görülmeye başlanan ve Türkiye'de de tespit edilen istilacı çekirgeye dikkat çeken Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen, bu çekirgenin düşmanının da Meloe sp böceği olduğunu söyledi.

Bu yılın ilk aylarında Doğu Afrika'da, Arap yarımadasında ve Körfez ülkelerinde etkili olan çöl çekirgeleri, Suriye'nin başkenti Şam'da daha sonra da güney rüzgarlarıyla Suudi Arabistan'dan Irak'a, Irak'tan da Türkiye'ye geldi. Şanlıurfa, Mardin, Hatay illerde kısmi alanlarda görülen çekirge ile ilgili Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen, çalışma yaptı. İstilacı çekirge ile mücadele doğal organizmaların ön plana çıkartılması gerektiğini belirten Prof. Dr. İnanç Özgen, çekirgeyi baskı altına alabilecek, çekirgenin yumurta ve yavrularıyla beslenebilecek biyolojik mücadele ajanı olan Coleoptera takımına ait Meloidae familyasından Meloe sp böceğinin önemine değindi. Özgen, özellikle ilaçlı mücadeleye başvurulmaması konusunda uyardı.

Çekirge türü hakkında bilgi veren Prof. Dr. İnanç Özgen, "Bu çekirge çok fazla besinle beslenen bir zararlıdır. Çöl çekirgesi önüne ne geliyorsa tüketen bir böcek. Daha önce Amman'da ve Fırat vadisinde bulundu. Deyrizor üzerinden güney bölgelerimize geldi. Toplu halde besleniyor. 80 ve 150 arası yumurta bırakıyor. Yumurtaları kumluk alanlara bırakıyor. 3 veya 5 kere üreyebiliyor. Bu böcekle mücadelede doğal organizmaların ön plana çıkartılması gerekiyor. Özellikle bu böcekler insektivor kuşlar (böcek yiyen kuşlar) tarafından tüketiliyor. Eğer çok fazla böcek ilacı attığımız zaman bu kuşlarında ölme ihtimali var. Kuşların varlıklarının ve popülasyonlarının korunması da çok önemlidir. Toprak mahsulleri ofisinin de özellikle rekolteler açısından ürünleri depolamaları, bir sonraki nesle aktarılması, tohumlukları koruması gerekiyor" dedi.

"Popülasyonların sürekli gözlem altına alınması gerekmektedir"

Meloe sp'nin çekirgelerle beslenen bir tür olduğunu aktaran Özgen, "Bu böcekler biraz yavaş hareket ediyor. Doğada çekirgelerle beslenme açısından önemli faydalar sağlıyor. Ama doğada özellikle çekirgenin yumurta paketlerini ve nimfleriyle beslenebiliyor. Bunun gibi toprakta bulunan predatörlerin de çekirgeleri baskı altına alması gerekiyor. Çekirgeler koruyucu bir tabaka ile toprağa yumurta bırakıyor. Ayrıca çekirgelerin yumurta parazitotlerinin etkin olması gerekiyor. Bu doğal ortamda olan bir böcek türü. Yani sadece doğaya çıktığımız zaman çekirgenin varlığı ile bu böceğin varlığını bulabiliriz. Ama ilaçlar bu doğal ekosisteme zarar vereceği için çekirge popülasyonlarını artmasına olanak sağalacaktır. Kısaca ülkemiz açısından önemli bir problem bulunmamakla beraber, popülasyonların sürekli gözlem altına alınması gerekmektedir" diye konuştu.

İstilacı çekirgenin düşmanı bu böcek
İstilacı çekirgenin düşmanı bu böcek
İstilacı çekirgenin düşmanı bu böcek
İstilacı çekirgenin düşmanı bu böcek

Suudi Arabistan, Yumurta, Fırat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstilacı çekirgenin düşmanı bu böcek - Son Dakika


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