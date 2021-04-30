İSTİLACI ÇÖL ÇEKİRGESİ UYARISI - Son Dakika

İSTİLACI ÇÖL ÇEKİRGESİ UYARISI

30.04.2021 13:12

DİCLE Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, Suriye'nin başkenti Şam'ı istila eden çöl çekirgelerinin güney rüzgarlarıyla Suudi Arabistan'dan Irak'a, Irak'tan da Suriye'ye geldiğini söyledi.

DİCLE Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, Suriye'nin başkenti Şam'ı istila eden çöl çekirgelerinin güney rüzgarlarıyla Suudi Arabistan'dan Irak'a, Irak'tan da Suriye'ye geldiğini söyledi. Normalde çöl çekirgelerinin geçiş güzergahlarının farklı olduğunu ifade eden Satar, Suriye'de çekirgelerle mücadele edilmediği takdirde Türkiye'ye gelme olasılıkları da olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ali Satar, geçen günlerde Suriye'nin başkenti Şam'da görülen çöl çekirgelerine ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Satar, çöl çekirgelerinin güney rüzgarlarıyla Suudi Arabistan'dan Irak'a, Irak'tan da Suriye'ye geçtiğini söyledi. Çöl çekirgelerinin normal güzergahlarının Suudi Arabistan, İran, oradan Pakistan ve Hindistan ile Çin olduğunu, şu an görülen bölgelerde beklenmediklerini anlatan Prof. Dr. Ali Satar, çekirgelerle ilgili Suriye'de etkili bir mücadele yapılmadığı takdirde bu durumun Türkiye için de bir tehdit oluşturma olasılığının olduğunu ifade etti.

'HAVA OLAYLARININ DEĞİŞİMİYLE TAŞINMA OLASILIKLARI VAR'

Prof. Dr. Ali Satar, Suriye'deki çekirgelerin hava değişimiyle Türkiye'ye ulaşabileceğini ifade ederek, "Buraya gelmez diyoruz ama böyle hava olaylarının değişimiyle taşınma olasılığı var. Eğer orada mücadele yapılmazsa tabi ki alana yayılacaktır, yer bulacaktır. Oradan da sürülerin oluşması beklenir. Ülkemiz için şu an için çok büyük bir tehlike olduğunu düşünmüyorum ama bizim yerel türler var. Bunların gözlemlenmesi lazım. Bizim sahaya inmemiz lazım. Alanlarda artış varsa tabi ki biz önce biyolojik mücadeleyi öneriyoruz. Daha sonra ilaç mücadelesi olması lazım ama çöl çekirgelerinde böyle bir durum olmuyor. Bir anda milyonlarca, milyarlarca çekirge bir anda bir yerlere ulaşabiliyor. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Küçük bir grup olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bizim her zaman tetikte olmamız lazım. Türkiye'ye gelse bile çok küçük bir grup gelecektir. Çekirgeler rüzgarla kalkıyorlar. Güney rüzgarları burada çok etkili. Onlarla taşınıyorlar, rüzgarla hareket ediyorlar" diye konuştu.

'SURİYE'DE MÜCADELE EDİLMEZSE BİZE YAKIN GELME OLASILIĞI VAR'

Çöl çekirgeleriyle Suudi Arabistan'da çok iyi mücadele edildiğini aktaran Prof. Dr. Satar, "Ama tabi uzak bölgelerde mücadele edilmediği için oradan Irak'a, Irak'tan da geç haber verildiği için Suriye'ye geçmiş. Orada da bir mücadele edilmezse, bu sene olmazsa bir sonraki seneye ya da farklı zamanlarda bize yakın gelme olasılığı da var. Normalde onların geçiş noktaları çok daha farklı. Suudi Arabistan, İran, oradan Pakistan, Hindistan ve Çin. Normalde şu anki bölgelerde de beklenmiyor aslında ama küçük grupların rüzgarın etkisiyle buralara geldiği söyleniyor. Bu yüzden bizim çok dikkatli olmamız lazım. Bize çok iş düşüyor. Alanlara inmemiz lazım. Sürekli kontrollerin yapılması lazım. Özellikle sınır bölgelerimizde olan iller için söylüyorum. Hatay'da da vardı. Hatay'da farklı bir çekirge türü vardı. Bu sene oraya da çok dikkat edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'MARDİN'DE ÇÖL ÇEKİRGELERİYLE BAĞLANTILI FARKLI TÜRLER GÖRDÜK'

Prof. Dr. Satar, Mardin'de de yakın zamanda bazı farklı çekirge türleri gördüklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bunlarla bağlantılı, buna benzer ama teyit etmem lazım. Onları bir incelemek lazım. Asistanım oradan bir fotoğraf gönderdi. Ben onları da inceleyeceğim. Çöl çekirgelerine benziyor ama normalde bunlar göçe girdikleri zaman renkleri değişiyor, saldırganlaşıyorlar. Bir araya geldiklerinde agresif bir yapıları oluşuyor. Her şeye saldırabiliyorlar. İnşallah bizim ülkemize gelmezler. Bunlar gerçekten çok tehlikeli. Tek de gelmiş olabilirler. Asistanım getirecek ondan sonra bakacağım. Tarımla uğraşanların dikkatli olması lazım. Çok fazla hareketlilik gördükleri zaman bildirmeleri lazım. İlaçlama çok önermiyoruz."

İSTİLACI ÇÖL ÇEKİRGESİ UYARISI
İSTİLACI ÇÖL ÇEKİRGESİ UYARISI
İSTİLACI ÇÖL ÇEKİRGESİ UYARISI
İSTİLACI ÇÖL ÇEKİRGESİ UYARISI

Suudi Arabistan, Türkiye, Suriye, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTİLACI ÇÖL ÇEKİRGESİ UYARISI - Son Dakika


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