İstinaf, 15 Temmuz'da İBB'nin işgali davasına ilişkin kararını verdi
4 saat önce
İstinaf, FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında İBB'nin işgal girişimine ilişkin davada, "Anayasa'yı ihlal" suçundan 40 sanığa verilen cezayı uygun buldu.
İstinaf, FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında İBB'nin işgal girişimine ilişkin davada, "Anayasa'yı ihlal" suçundan 40 sanığa verilen cezayı uygun buldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:42
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