Son Dakika Haberleri: İstinaf, 15 Temmuz'da İBB'nin işgali davasına ilişkin kararını verdi
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İstinaf, 15 Temmuz'da İBB'nin işgali davasına ilişkin kararını verdi

4 saat önce

İstinaf, FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında İBB'nin işgal girişimine ilişkin davada, "Anayasa'yı ihlal" suçundan 40 sanığa verilen cezayı uygun buldu.

İstinaf, 15 Temmuz'da İBB'nin işgali davasına ilişkin kararını verdi, System.String[]
İstinaf, FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında İBB'nin işgal girişimine ilişkin davada, "Anayasa'yı ihlal" suçundan 40 sanığa verilen cezayı uygun buldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:42 
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