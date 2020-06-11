İstinaf, "17 Aralık kumpas" davasında sanıklara veriler cezaları uygun buldu - Son Dakika

İstinaf, "17 Aralık kumpas" davasında sanıklara veriler cezaları uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları gerekçesiyle 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yerinde buldu.

İstinaf,

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları gerekçesiyle 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yerinde buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 18 Mart 2019'da karara bağlanan "17 Aralık kumpas" davasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını değerlendirerek incelemesini tamamladı.

Ceza dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, yerel mahkemece kurulan hükümde usul ve esasa ilişkin bir aykırılığın bulunmadığı belirtildi.

Bu kapsamda yerel mahkemece 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini hukuka uygun bulan ceza dairesi, kararını Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere aldı.

Eski emniyet müdürü 15 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu, 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davaya ilişkin kararını 18 Mart 2019'da açıklamıştı.

Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Nazmi Ardıç'ın aralarında bulunduğu 15 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Heyet sanıklar Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, İbrahim Şener ve Mehmet Akif Üner'i ayrıca, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan ve Muammer Güler'e karşı "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme" suçundan toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklar Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, İbrahim Şener ve Mehmet Akif Üner'e, eski bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış'a yönelik "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan toplam 13 yıl hapis cezası veren heyet, bu sanıkların her birini toplam 41 yıl altışar ay hapse mahkum etmişti.

Mahkeme heyeti, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlar Zafer Çağlayan ve Muammer Güler'e karşı "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan sanıklar Arif İbiş'i 13 yıl, Mustafa Demirhan'ı 28 yıl 6 ay, İsmail Arpacı ve Mehmet Sait Sevinç'i 4 yıl altışar ay, Ömer Atalay ile Sefa Erdal'ı da 28 yıl altışar hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklar Nazmi Ardıç, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü, Ayhan Arıkanoğlu, Duran Denizci, Adem Atik'i eski bakan Erdoğan Bayraktar'a yönelik "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme" suçundan 10 yıl ikişer ay hapse mahkum eden heyet, sanık Mutlu Acil'in "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 6 bin 509 lira adli para cezasına çarptırılmasını karara bağlamıştı.

24 sanık tüm suçlardan beraat etmişti

Mahkeme heyeti, sanıklar Ömer Atalay, Sefa Erdal, Turan Güler, Ulvi Şahin, Erdi Katırcı, İsmail Tekin, Gürkan Tok, Savaş Akyol, Tahsin Toparlak, Seyfullah Bucak, Osman Balcı, Muhammet Enes Koral, Murat Munzuroğlu, Mustafa Yaşar Öner, Emre Okur, Salih Mümin Baykuş, Mutlu Acil, Mesut Gök, Orhan Parlakyıldız, Osman Genç, Cengiz Cabbar ve Mehmet Toker'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Heyet, sanıklar Abdullah Altay, Ahmet Usta, Kamil Bilgiç, Murat Can, Volkan Demirdelen, Yalçın Aksoy, Yusuf Ayyıldız, Hakan Ürkmez, Murat Cebecioğlu, Fatih Yardım, Muhammet Murat Yaşar, Umut Eker, Kamil Murat Adanır, Zahide Sağlam, Ümit Kınık, Eren Gökhan, Burcu Masat, Samet Ordukaya, Onur Baltacı, Mehmet Emin Çağan, Aydın Güven, Erol Karaboyun, Hasan Serdar Koçyiğit ve Mehmet Yeşilkaya'nın tüm suçlardan beraatini kararlaştırmıştı.

Firari 6 sanığın dosyası ayrılmıştı

Mahkeme heyeti, davanın sanıkları FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, eski polisler Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyalarının ise firari olmaları nedeniyle ayrılmasına hükmetmişti.

Ceza Dairesi, İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 04:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstinaf, '17 Aralık kumpas' davasında sanıklara veriler cezaları uygun buldu - Son Dakika

Son Dakika

Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor         
22:55
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı         
22:33
Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti         
22:03
ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı         
22:01
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu         
21:56
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek         
21:44
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor         
21:37
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım         
21:16
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu         
21:15
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü         
21:01
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı         
20:55
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi         
20:23
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü         
20:21
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı         
20:18
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu         
20:12
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti         
20:10
19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü 19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü         
20:05
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı         
20:05
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı         
19:44
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek         
19:44
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu         
19:40
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek         
19:21
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı         
19:20
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak         
19:14
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı         
19:09
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi         
19:03
Kütüphaneye giden genç kıza Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor         
18:53
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 23:03:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstinaf, "17 Aralık kumpas" davasında sanıklara veriler cezaları uygun buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]