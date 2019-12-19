İstinaf, 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstinaf, 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu... - Son Dakika

İstinaf, 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu...

6 saat önce

İstinaf, 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

İstinaf, 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu..., System.String[]

İstinaf, 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Asgari ücretin düğümü son toplantıda çözülecek Uludağ'da kaybolan dağcının eşi cenazede sinir krizi geçirdi Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması

Son Dakika Haberleri
02:06 Polis memuru erkek arkadaşını öldüren kadın intihar etti - Son Dakika
01:57 Polis memuru erkek arkadaşını öldürüp intihar etti - Son Dakika
01:45 Adana'da iki otomobil çarpıştı 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
01:39 Midibüsten düşen muavin, öldü - Son Dakika
01:34 Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 02:19:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstinaf, 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]