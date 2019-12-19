İstinaf, 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu... - Son Dakika

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İstinaf, 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu...
6 saat önce
İstinaf, 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:38 Kaynak: AA
İstinaf, 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.
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