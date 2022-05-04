İstinaf, 5 yıl 11 ay fazla hapis yatan hükümlünün tazminat talebinin reddi kararını bozdu - Son Dakika

İstinaf, 5 yıl 11 ay fazla hapis yatan hükümlünün tazminat talebinin reddi kararını bozdu

İNFAZ yasasında 2013 yılında yapılan değişikliğe rağmen cezaevinde 5 yıl 11 ay fazla yatan hükümlü Zekeriya Asarkaya'nın (64) Hazine'ye karşı açtığı 5 milyonluk maddi- manevi tazminat talebinin reddi kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Yüksek mahkeme, yerel mahkemenin kararının eksik araştırma ve inceleme ile hukuka aykırı verildiğini belirterek, davacının talebinin, delillerin eksiksiz toplanarak yeniden değerlendirilmesine hükmetti.

Ankara'da yaşayan Zekeriya Asarkaya, 1982 yılında gasp ve gasba teşebbüs suçundan Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce 106 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1991 yılında çıkan yasa ile indirimden faydalanan Asarkaya, şartlı tahliye edildi. 2000 yılında ise yargılandığı 'tehdit' suçundan 10 ay ceza aldı. Yeniden cezaevine giren Asarkaya'nın daha önce yatmadığı cezası ile yeni cezasının infazına karar verildi. Tahliye yılı 2020 olarak belirlendi. 2013 yılında çıkarılan 3'üncü Yargı Paketi'ne ise 'Yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri alınmaz' maddesi eklendi. Bu da Asarkaya'ya tahliye yolunu açtı ancak 2013'ten sonra birçok kez tahliye talebinde bulunan Asarkaya, düzenlemenin kendisini kapsamadığı gerekçesiyle tahliye edilmedi. 2019'da yapılan başvurusunda ise Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Nisan'da tahliye kararı verdi.

TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLDİZekeriya Asarkaya, tahliye olduktan sonra fazladan yattığı 5 yıl 11 ay için Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Hazine aleyhine 5 milyon TL'lik maddi manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, 2013 yılındaki düzenlemede yer alan 'yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri alınmaz' şeklindeki hükmün, hükümlü için uygulanmadığı tespitinde bulundu. Mahkeme, bu tespite rağmen tazminat talebini 'davacının cezaevinde kaldığı sürenin bihakkın tahliye süresini geçmediği' (hükümlünün mahkeme kararında belirlenen tüm ceza süresi) gerekçesiyle reddetti.BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI BOZDUAsarkaya, tazminat talebinin ret kararını, avukatı Doğan Delice aracılığıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi , Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozdu. Mahkeme kararında, "Toplanan tüm deliller uyarınca bir değerlendirme yapılarak davacının haksız olarak cezaevinde fazladan kalıp kalmadığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi ile yararına maddi-manevi tazminat takdiri gerekip gerekmediği konusunda bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile ve ayrıca 'davacının cezaevinde kaldığı sürenin bihakkın tahliye süresinin geçmediği' şeklindeki yasal olmayan gerekçeye dayalı olarak davanın reddine karar verilmesi nedeniyle hükmün bozularak ilk derece mahkemesine gönderilmesine" denildi. 'PARDON, GÜLE GÜLE, DEYİP DIŞARI SALDILAR'Dava sürecini DHA 'ya anlatan Asarkaya, "1982 yılında işlediğim suç nedeniyle 102 yıl ceza alarak cezaevine girdim. 1991 yılında yapılan indirimden faydalanarak şartlı tahliye oldum. 9,5 yıl sonra işlemediğim bir suç nedeniyle 10 ay ceza aldım ve 18 yıl şartlı tahliyem geri alındı. Yaklaşık 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2013 yılında çıkan bir yasadan faydalanarak cezaevinden tahliyemi istedim. Tüm şartlar bana uymasına rağmen Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tahliye talebimi reddetti. Aradan 5 yıl 11 ay 3 gün geçtikten sonra 6 ay önce yazdığım dilekçeme cevap geldi ve tahliye edildim. Neden tahliye edildiğimi ben de anlamadım. 'Pardon' dediler. 'Güle güle' diyerek beni dışarı saldılar" diye konuştu. 'MANEVİ KAYIPLARIM SAYMAKLA BİTMEZ'2013'te yapılan düzenlemeye göre, 5 yıl 11 ay fazla cezaevinde kaldığını ve bu süre zarfında sağlığının bozulduğunu belirten Asarkaya, "Manevi kayıplarım saymakla bitmez. Bütün bunların karşılığını almak için tazminat başvurum Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bihakkın tahliye süresi dolmadığı gerekçesiyle reddedildi. İtirazımız üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi bu kararı bozdu. Mahkeme, bu yasadan faydalanıp faydalanmayacağımın delilleriyle toplanarak, tazminat başvurumun tekrar değerlendirilmesini istedi. Bu karar lehimize oldu. İnşallah adalet yerine bulacak ve hakkımı alacağım" dedi.'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Zekeriya Asarkaya'nın avukatı Doğan Delice ise "Müvekkilimin cezaevindeyken lehe uygulanması gereken infaz kanunu uygulanmamış ve 6 yıl özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Bu kişinin bu durumdan kaynaklanan zararlarının giderilmesi gerekirken, ilk derece mahkemesi tazminat taleplerimizi reddetti. İtirazımızı değerlendiren yüksek mahkeme, kararı yasal olmadığını gerekçesiyle bozdu. Yasal süreç devam etmektedir. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.